التأمينات: استمرار أوضاع المعاشات على ما كانت عليه سابقا كان سيؤدي إلى عجز وانهيار نظامها العام الجاري

قال اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، إن استمرار أوضاع المعاشات على ماكانت عليه سابقا كان سيؤدي إلى وجود عجز وانهيار نظام المعاشات خلال 2022.



وأضاف عوض خلال حواره لبرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، أن عدد ملفات المستحقين الحقيقيين للمعاشات وصلت إلى 8.4 مليون ملف على مستوى الجمهورية، منهم قطاع حكومي وآخر خاص.



وأشار إلى أنه في الفترة الماضية خرج ما يقرب من ١٩٠ ألف موظف حكومي، وما يقرب من ربع مليون موظف من القطاع الخاص.



وأوضح أن الهيئة عملت لمدة ٣ سنوات على حل جميع الثغرات في النظام القديم للمعاشات والتأمينات حتى لا تحدث مرة أخرى.