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التعليق الأول للحضري بعد إصابته بفيروس كورونا

شريف أبوحمد
نشر في: الجمعة 7 يناير 2022 - 5:25 م | آخر تحديث: الجمعة 7 يناير 2022 - 5:25 م

علق عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر، على إصابته بفيروس كورونا وتغيبه عن بعثة الفراعنة المسافرة غدا إلى الكاميرون من أجل المشاركة في كأس أمم أفريقيا.

وتعرض الحضري ومحمد أبو جبل حارس مرمى الفراعنة للإصابة بكورونا وهو الأمر الذي سيجعل الثنائي يتأخر عن المشاركة في البطولة وعدم السفر من البعثة غدا.

وكتب الحضري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:"قل لن يصيبنا الله ما كتب الله لنا، الحمد لله على كل حال، دعواتكم لنا بالشفاء أنا وأبو جبل واللحاق ببعثة المنتخب في الكاميرون قريبا إن شاء الله".

وأضاف:"إن شاء الله نتمنى وصول باقي أفراد البعثة إلى الكاميرون بالسلامة غدا إن شاء الله وكل التوفيق لمنتخب مصر، دعواتكم".


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