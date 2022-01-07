اتفاق عسكري مزمع مع أمريكا يثير انقسامات في سلوفاكيا

تشهد سلوفاكيا انقساما بشأن معاهدة عسكرية مزمعة مع الولايات المتحدة، حيث يقول منتقدون إنها يمكن أن تؤدي لضياع سيادة البلاد.

وتعتزم الولايات المتحدة توسيع وجودها العسكري في سلوفاكيا عبر تطوير مطاري سلياتش وكوتشينا العسكريين.

ومن المقرر أن توافق الحكومة السلوفاكية رسميا على الاتفاقية الأسبوع المقبل، وبعدها من المقرر أن يتم التوقيع عليها في واشنطن.

غير أن مكتب الادعاء العام السلوفاكي استخدم بشكل غير متوقع حقه بالمراجعة الثلاثاء الماضي ليثير 35 "اعتراضا جوهريا" للاتفاق وأوصى برفضه.

كما أثار حزبان من المعارضة حينئذ اعتراضات على الاتفاق، ما أدى إلى زيادة وعي المواطنين بالمعاهدة التي كان يتم تجاهلها إلى حد كبير حتى ذلك الحين.

وقال حزب "نحن أسرة واحدة"، وهو جزء من الائتلاف الحاكم، حينئذ إنه سيسحب موافقته، ما يثير الشكوك حول مستقبل المعاهدة.

ودلل مكتب المدعي العام على أن اتفاق الشراكة يقوض دستور البلاد.

وبموجب شروط المعاهدة، ستتولى الولايات المتحدة تمويل إعادة تطوير المطارين العسكريين، اللذين سيظلان ملكا للحكومة السلوفاكية، لكن الجيش الأمريكي يمكنه استخدامهما مجانا.

ويأتي الخلاف في سلوفاكيا، التي تتقاسم حدودا مع أوكرانيا، في خضم تصاعد التوترات بين الغرب وموسكو، بعد حشد قوات روسية على طول الحدود الأوكرانية ما أثار مخاوف من اجتياح محتمل للبلاد.