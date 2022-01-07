تغريدة مثيرة للجدل من كيروش قبل السفر إلى الكاميرون

أثار كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني الجدل بتغريدة غريبة قبل سفر بعثة الفراعنة إلى الكاميرون غدًا السبت.

وكتب كيروش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "مرات غير مسبوقة. كلما أصبح الموقف أكثر صعوبة، كلما بقينا معًا وأكثر قوة".

وأضاف المدرب البرتغالي قائلًا: "من الأفضل أن نقف معًا ونركز على ما يتعين علينا القيام به لمواجهة التحديات".

وأتم كيروش: "أصدقائي وزملائي الأعزاء، نحن جميعًا نصلي من أجل صحتك، ونتمنى الشفاء العاجل والعودة إلى فريقنا".

وتطير بعثة المنتخب الوطني الأول إلى مدينة جاروا الكاميرونية في الحادية عشر صباح غدا السبت، وذلك تمهيدًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية المُقرر إقامتها في الفترة من 9 يناير الجاري إلى 8 فبراير القادم.

وينطلق مشوار المنتخب الوطني في كأس الأمم بمواجهة نيجيريا يوم 11 يناير بافتتاحية لقاءات المجموعة الرابعة، على أن يليها مواجهة غينيا بيساو يوم 15 من الشهر نفسه، قبل إنهاء الدور الأول بمواجهة السودان يوم 19 في العاصمة ياوندي.