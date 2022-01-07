 البابا تواضروس الثاني: لا مبرر الآن لمنع زيارة الأقباط للقدس.. القرار أضعف التواجد القبطي بها - بوابة الشروق
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البابا تواضروس الثاني: لا مبرر الآن لمنع زيارة الأقباط للقدس.. القرار أضعف التواجد القبطي بها

إسراء عبد الفتاح
نشر في: الجمعة 7 يناير 2022 - 11:21 م | آخر تحديث: الجمعة 7 يناير 2022 - 11:21 م
قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن قرار إيقاف رحلات زيارة الأقباط للقدس، تسبب في إضعاف التواجد القبطي هناك.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية درية شرف الدين، عبر فضائية «الأولى»، اليوم الجمعة، أن زيارات الأقباط للقدس كانت تشجعهم على بعض الصناعات اليدوية، لافتًا إلى أنه لم يعد هناك مبرراً الآن لمنع زيارة الأقباط للقدس.

واستكمل، أن الرئيس الفلسيطيني أبو مازن أشار إلى عدم زيارة الأقباط إلى القدس، واصفًا إياها بـ«العقاب» حيث هبطت الصناعات اليدوية بشكل كبير منذ منعهم دخول القدس.

وتابع أن المطران القبطي متواجد في القدس وهو أمر مهم بالنسبة للمصريين، مشيرًا إلى أنه سافر إلى القدس بعد وفاة المطران الأنبا إبرام، ومكث لمدة 4 أيام، من بعد هذا الحدث بدأت الزيارات إلى القدس ولكن بشكل بسيط.

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