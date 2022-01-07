مقتل شخص وإصابة اثنين في هبوط اضطراري لمروحية بجنوب روسيا

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين إثر هبوط اضطراري لمروحية خاصة في جمهورية بشكورتوستان، جنوبي البلاد .

وأفادت الإدارة الإقليمية المركزية لحوادث النقل بلجنة التحقيقات الروسية، في بيان، بأن المروحية من نوع " أيه إس 350 "نفذت عملية هبوط اضطراري في منطقة بلاجوفيشينسك بجمهورية بشكورتوستان خلال تنفيذ رحلة من عاصمتها أوفا إلى قرية بافلوفكا.

وأضاف البيان أن المروحية كان على متنها 3 أشخاص، أصيب اثنان ولقي الثالث حتفه.

وقد باشر المحققون عملهم لتحديد ملابسات الحادث.

ولم يوضح البيان السبب وراء الهبوط الأضطراري.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلنت هيئة الطوارئ الروسية، سقوط مروحية طراز "مى-2" فى جمهورية "أودمورتيا" بجبال الأورال الروسية، غربي البلاد، وكان على متنها شخصان.