صنفت الحكومة الفيدرالية الألمانية، 100 دولة كمنطقة عالية الخطورة، اعتبارًا من بعد غد الأحد؛ نتيجة لارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقالت القناة الأولى الألمانية - في تقرير، اليوم الجمعة - : إن لوكسمبورغ والسويد وأستراليا والأرجنتين والإمارات العربية المتحدة، ووجهات العطلات الشتوية إسرائيل وكينيا، ستكون على قائمة المخاطر اعتبارًا من الأحد، مشيرًا إلى أن أي شخص يدخل من هذه المناطق ولم يتم تطعيمه أو يتعافى بشكل كامل يجب أن يبقى في الحجر الصحي لمدة عشرة أيام، ولا يخرج منه إلا باختبار سلبي بعد خمسة أيام من وصوله على أقرب تقدير.