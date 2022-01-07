وجه أهالي قرية الرويسات التابعة لمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على توجيهاته بتطوير المنطقة بالكامل مع مراعاة المواطنين، إضافة إلى دخول القرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وعلق المواطنين لافتات الشكر بمدخل القرية كتب عليها " شكرًا فخامة الرئيس رمز الخير والعطاء.. من أهلي قرية الرويسات على التطوير".



وقال هيثم حسن، من أهالي القرية، إن تطوير القرية كان بالنسبة لأهلها حلم، ولكن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقرية حولت الحلم إلى حقيقة، وبالفعل بدأت أعمال التطوير في كافة المجالات، والجهاز التنفيذي بالمدينة يعمل على قدم وساق لتحويل القرية إلى منطقة حضارية تليق بمكانة شركم الشيخ السياحية.



وأوضح"هيثم" في تصريح لـ"الشروق" اليوم الجمعة، أنه جرى بالفعل توقيع تقسيمات قطع الأراضي الجديدة الخاصة بنقل تجارة الخردة خارج الكتلة السكنية، وجاري رفع كافة المخلفات، وإدخال المرافق للمنطقة.



وأكد أن هناء لقاء مرتقب من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مع مواطني القرية للاستماع إلى أرائهم ورؤيتهم حول تطوير المنطقة، لوضعها في الاعتبار خلال تنفيذ المخطط الإستراتيجي الخاص بتطوير المنطقة، وهذا يؤكد حرص الدولة المصرية على تطوير القرى دون المساس بمصالح المواطنين.



وأضاف أنه يتمنى أن يكون التعويض للمتضررين بالقرية بقطع أرضي من الـ600 قطعة التي جرى ترفيقها، أو وحدة سكنية حسب اختيار المواطن، خاصة أن الدولة رصدت 317 مليون جنيه لتطوير قرية الرويسات، بينهم 125 مليون لترفيق الـ600 قطعة، وباقي المبلغ لإنشاء 35عمارة لتكون بديل لسكان المناطق التي جرى إزالتها، لكونها تقع في أماكن تشكل خطر على حياة المواطنين.



وأكد أن أهالي المنطقة ليسوا معترضين على تفعيل التقنين على أرض الواقع، خاصة أن جميع المواطنين تقدموا بكافة المستندات الخاصة بالتقنين، وقاموا بتسديد رسوم الفحص والمعاينة.



بينما تقدم الشيخ حربي الترباني، من قبيلة الترابين بمنطقة الرويسات، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على جهودهم لحل مشاكل المواطنين ليس بمنطقة الرويسات فقط ولكن على مستوى كافة مدن المحافظة.



وأشاد بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى، واهتمامه بالمواطن المصرى، فائلًا "نحن مع الدولة وسياستها في اتخاذ القرارات التي دائمًا ما تكون لصالح المواطنين".