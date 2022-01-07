حملات تموينية على الأسواق بمناسبة أعياد الميلاد بالإسكندرية

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية بناء على تكليفات المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بحملات رقابية على الأسواق بمناسبة أعياد الإخوة الأقباط.

قاد الحملة المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة وجمال عمار مدير الرقابة التموينية بالمديرية بحملات ضمت وحمادة عبد الستار المفتش بإدارة الرقابة بالمديرية وفريد شوقى رئيس رقابة تموين شرق، وذلك على قطاع المخابز البلدية بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.





وشملت الحملات مناطق غبريال والرمل وعزبة سكينة وأبو سليمان وجانوتي والقلعة و كوبرى الناموس، وذلك للتفتيش على أعمال المخابز بهذه المناطق بمناسبة أعياد الإخوة الأقباط، وتبين توافر رغيف الخبز المدعم للمواطنين والتزام معظم المخابز بمواصفات الرغيف، وكذلك الوزن وتحرير مخالفات للمخابز الغير ملتزمة.