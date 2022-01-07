اليمن: اكتشاف حقل للألغام في منطقة سكنية بالحديدة

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عثر فريق هندسي يتبع القوات المشتركة في اليمن على حقل ألغام جديد زرعته الميليشيا الحوثية في منطقة سكنية جنوب محافظة الحديدة غربي البلاد.

وذكر الإعلام العسكري لقوات الساحل الغربي، وفقًا لقناة اليمن الفضائية، أن فريقًا هندسيًا اكتشف حقل ألغام جديدًا مضادًا للدروع زرعته الميليشيا الحوثية في منطقة الدنين جنوب مديرية حيس بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وأضاف أن الحقل مزروع على مساحة واسعة شملت مزارع مواطنين وصولا إلى أطراف القرية، وفق خطة متعمدة لقتل المدنيين في حال عودتهم من التهجير القسري إلى منازلهم.

وقام الفريق الهندسي بنزع وتفكيك حقل الألغام فور العثور عليه.

يأتي ذلك في إطار عمليات واسعة لمسح المناطق المحررة حديثًا في حيس وجبل راس والجراحي.