ستولتنبرج يتعهد بحسن النية في المحادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا

تعهد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج اليوم الجمعة بالتحاور مع موسكو "بحسن نية وفي القضايا الجوهرية" في المحادثات المرتقبة التي تهدف إلى نزع فتيل التوترات بشأن أوكرانيا، لكن بدا أنه يرفض المطالب الأمنية الروسية الرئيسية.



وقال ستولتنبرج في مؤتمر صحفي في بروكسل بعد مؤتمر لوزراء خارجية الناتو عبر الفيديو "لابد أن نستعد أيضا لاحتمالية فشل الدبلوماسية".



وأضاف ستولتنبرج أن الوزراء شددوا على "أن أي عدوان إضافي ضد أوكرانيا سيكون له عواقب وخيمة وثمن باهظ لروسيا"، ملمحا إلى فرض عقوبات اقتصادية جديدة.



ومن المقرر أن يلتقي ممثلو الناتو وروسيا الأربعاء المقبل في مقر الحلف في بروكسل، حيث يأمل الحلفاء الثلاثون في جذب موسكو إلى حوار مستدام وفي تجنب التصعيد العسكري شرقي أوكرانيا.



ومن المقرر أيضا أن يعقد حلف الناتو وأوكرانيا محادثات الاثنين المقبل.



وتتصاعد مخاوف في الغرب بأن موسكو ربما تشن غزوا داخل الأراضي الأوكرانية، على غرار عام 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم وبدأت دعمها المستمر للانفصاليين في شرق أوكرانيا.



وترفض روسيا الاتهامات بأنها تستعد لغزو أوكرانيا وفي المقابل، تتهم أوكرانيا بنقل القوات باتجاه منطقة دونباس، التي يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا.



وتقول روسيا أنها تشعر أن أمنها، يتعرض لتهديدات بسبب تقدم الناتو شرقا. ونفى التحالف العسكري الغربي فكرة أنه يمكن أن يشكل تهديدا لموسكو، واصفا تلك المزاعم بأنها "سخيفة".



ولدى سؤاله عن احتمال قبول حلف الناتو بطلب روسيا باستبعاد أوكرانيا من عضوية الحلف، قال ستولتنبرج إن الحلفاء كانوا واضحين بصدد أنه "لا يمكن للناتو أن يساوم على مبدأ حق كل دولة في اختيار طريقها".



ومن المقرر أن يلتقي دبلوماسيون روس وأمريكيون أيضا في جنيف ، يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.



وحتى الآن، قتل أكثر من 13 ألف شخص، في الصراع بشرق أوكرانيا ، طبقا لتقديرات الأمم المتحدة.