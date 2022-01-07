 بايرن ميونخ يستهل مبارياته في العام الجديد بالخسارة أمام مونشنجلادباخ في البوندسليجا - بوابة الشروق
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بايرن ميونخ يستهل مبارياته في العام الجديد بالخسارة أمام مونشنجلادباخ في البوندسليجا

د ب أ
نشر في: الجمعة 7 يناير 2022 - 11:32 م | آخر تحديث: الجمعة 7 يناير 2022 - 11:36 م

استهل فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم مبارياته في عام 2022 بالخسارة أمام ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 1 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الألماني (بوندسليجا).

وتقدم بايرن ميونخ بهدف سجله روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 18 قبل أن يتعادل فلوريان نيوهاوس لبوروسيا مونشنجلادباخ في الدقيقة 27 قبل أن يسجل ستيفان لاينير هدف الفوز لمونشنجلادباخ في الدقيقة 31.

وتوقف رصيد بايرن ميونخ عند 43 نقطة في صدارة الترتيب، متلقيا هزيمته الثالثة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 14 مباراة والتعادل في واحدة.

فيما رفع مونشنجلادباخ رصيده إلى 22 نقطة في المركز الحادي عشر محققا انتصاره السادس في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثماني مباريات والتعادل في أربع.

ويمكن لفريق بوروسيا دورتموند، الوصيف، أن يقلص الفارق بينه وبين بايرن إلى ست نقاط في حال فوزه على آينتراخت غدا السبت.


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