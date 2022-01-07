 استطلاع: تراجع ثقة الأمريكيين في نظامهم الانتخابي - بوابة الشروق
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استطلاع: تراجع ثقة الأمريكيين في نظامهم الانتخابي

أ ش أ
نشر في: الجمعة 7 يناير 2022 - 1:33 م | آخر تحديث: الجمعة 7 يناير 2022 - 1:33 م

أظهر استطلاع حديث للرأي، أن إيمان الأمريكيين بوحدة البلاد خلال نظام الانتخابات ما زال مهتزا تأثرا بأحداث شغب يوم السادس من يناير الماضي.

وأوضح الاستطلاع، الذي أجرته شبكة إيه بي سي بالتعاون مع شركة إيبسوس لأبحاث الرأي ونشرت نتائجه اليوم الخميس، أن 20% من الأمريكيين أعربوا عن ثقتهم بشأن النظام الانتخابي.

وذكرت شبكة "إيه بي سي"، أن هذه النسبة تقل كثيرا عما كانت عليه في استطلاع آخر أظهر أن معدل الثقة كان 37%، حيث أجري ذلك الاستطلاع بعد أيام من أحداث السادس من يناير من العام الماضي.

وأشار الاستطلاع إلى أن 30% من المنتمين إلى الحزب الديمقراطي يثقون بدرجة عالية في النظام الانتخابي بينما 13% فقط من الجمهوريين يرون هذا الرأي.

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