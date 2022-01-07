هاليب وأوساكا تتأهلان لنصف نهائي دورة ملبورن للتنس

بلغت الرومانية سيمونا هاليب، المتوجة بلقبين كبيرين في مسيرتها، الدور نصف النهائي من دورة ملبورن الاستعدادية لبطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، لتبقى على المسار النهائي المحتمل ضد اليابانية ناومي أوساكا.

وتفوقت المصنفة العشرون عالميًا التي أبعدتها الاصابات عن المنافسات في فترات كثيرة الموسم الماضي على السويسرية فيكتوريا جولوبيك 6-2، 5-7 و6-4 على ملعب رود لايفر أرينا.

وقالت المصنفة أولى عالميًا سابقًا التي غابت الموسم الماضي عن رولان جاروس، ويمبلدون وأولمبياد طوكيو بسبب إصابة في ربلة الساق ومن ثم في الركبة "كانت مباراة صعبة، عليّ أن أقر بذلك".

وتابعت "لم أؤمن أنني سأكون قادرة على الفوز بهذه المباراة ولكنني قاتلت حتى النهاية وأنا فخورة جدًا بذلك".

بلغت هاليب نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى، عام 2018 قبل أن تخسر أمام الدنماركية كارولين فوزنياكي المعتزلة الآن، ورأت أن اللعب على الملعب الرئيسي هو تحضير جيد.

وقالت "أنا سعيدة أنني أحظى بفرصة لأتعود على هذا الملعب وهذه الاجواء. من الرائع أن أعود وأكون جاهزة بدنيًا حتى ولو أني لم أقدم أفضل مستوياتي اليوم".

وتلتقي هاليب (30 عامًا) في دور الاربعة مع الصينية جينغ كين-وين المصنفة 126 الي تفوقت على الكرواتية أنا كونجو 7-6 (7/1)، 7-6 (8/6).

في المقابل، تفوقت أوساكا المصنفة 13 عالميًا والاولى في الدورة على الالمانية أندريا بيتكوفيتش 6-1 و7-5.

وحسمت اليابانية المجموعة الاولى بسهولة في صالحها لكنها تخلفت 2-4 في الثانية قبل ان تقلب الامور في صالحها وتفوز بمجموعتين.

وتلتقي اوساكا في نصف النهائي مع الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا التي تغلبت على مواطنتها أناستازيا بوتابوفا 6-2 و4-6 و6-صفر.