«ألاسكا إيرلاينز» للطيران تخفض عدد الرحلات في يناير بسبب اجازات مرضية «غير مسبوقة»

ألغت شركة "ألاسكا إيرلاينز" للطيران 10 % من رحلاتها المتبقية لشهر كانون الثاني/يناير على خلفية مستوى "غير مسبوق" من الغياب بين الموظفين بسبب تفشي المتحور أوميكرون، الأمر الذي قلص قدرتها على العمل على نحو موثوق، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وقالت شركة "ألاسكا إير جروب" في بيان: "نحتاج فورا استعادة المزيد من المصداقية في عملياتنا، بينما نتعامل مع تداعيات أوميكرون، وخلال فترة عادة ما تنخفض فيها أعداد المسافرين جوا بصفة عامة".

وأضافت الشركة أن الإلغاءات "ستمنحنا المرونة والقدرة التي نحتاجها لإعادة ترتيب الأمور فيما يمكن استمرار سياسات السفر المرنة الضيوف من تعديل خططهم وفقا لذلك".

وألغت ألاسكا إيرلاينز 120 رحلة اليوم، بما يعادل 16 % من إجمالي رحلاتها المقررة، وفقا لما أورده موقع "فلايت أوير دوت كوم".