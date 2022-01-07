شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تجربة إضاءة ميدان السلام بمدينة شرم الشيخ طبقًا لمعايير MITA العالمية والهوية البصرية طبقاً للمعايير الدولية، وذلك خلال الجولة الليلية الذي قام بها المحافظ بشوارع وميادين مدينة شرم الشيخ للاطمئنان على اللمسات النهائية لاستعدادات المدينة لاستضافة منتدى شباب العالم المقرر انطلاقه يوم الإثنين المقبل خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري.



وأوضح المحافظ أنه جرى تطوير وإنارة مديدان السلام بواسطة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والشركة العربية العالمية للبصريات وزارة الدفاع، منوها إلى أنه جرى توفير كافة التجهيزات اللازمة لمسرح أيقونة السلام، تمهيدًا لإقامة عدد من الفعاليات الفنية الفلكلورية على هامش منتدى الشباب.



وشهد محافظ جنوب سيناء أيضًا افتتاح أحد الفنادق لضباط القوات المسلحة بخليج نعمة بعد تطويره.



وقال المحافظ إن الفندق يعد إضافة للسياحة بالمدينة، ويتضمن 21 غرفة فندقية، و2 جناح عائلي، و2 كافتيريا، و2 مطعم سعة 150 شخص، وتراس علوي، وحمام سباحة، وصالة جمانيزيوم، ونادي صحي، ومنطقة بلات فورم بمساحة 500 مترًا.