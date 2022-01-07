أمين عام الأمم المتحدة يعين الألمانية كروسلاك نائبة لمبعوثه إلى مالي

اختيرت الدبلوماسية الألمانية دانييلا كروسلاك نائبة للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى دولة مالي التي تمر بأزمات شديدة.

وعين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، كروسلاك التي كانت سابقا موظفة رفيعة بالأمم المتحدة في اليمن - اليوم الجمعة في المنصب ومقره مالي التي يتمركز فيها أكثر من 1350 جنديا من القوات المسلحة الألمانية.

وأضاف أن كروسلاك "ذات خبرة عالية" في مناطق الأزمات، وآخرها كانت في السودان وجنوب السودان وهايتي وغيرها.

وينشط عدد من الميليشيات الإسلامية في المستعمرة الفرنسية السابقة التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة.

على الرغم من الجهود السياسية المبذولة، فإن الوضع في البلاد لا يهدأ: فالحكومة الانتقالية التي يهيمن عليها الجيش في مالي تدرس تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها في شباط / فبراير المقبل لمدة خمسة أعوام، والتي كانت ستمهد للعودة إلى الديمقراطية.