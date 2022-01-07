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يجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة باتريس موتسيبي، ظهر اليوم الجمعة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة والتي تخص الكرة الإفريقية حيث من المتوقع أن يحضر الاجتماع جياني إنفانتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم على هامش بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر انطلاقها في الكاميرون الأحد المقبل.

ومن المقرر أن يشمل الاجتماع مناقشة عدة نقاط مهمة أبرزها الإجراءات التي سيتخذها كاف خلال فعاليات كأس الأمم الإفريقية المقرر انطلاقها يوم 9 يناير الجاري بالكاميرون، لضمان استمرار منافسات البطولة.

وكشفت تقارير صحفية، أن المكتب التنفيذي سيناقش في اجتماعه بعض الملفات الخاصة بالكرة الإفريقية على رأسها تحديد كل ما يخص المرحلة النهائية للتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كاس العالم 2022.

كما سيتم مناقشة التجهيزات لحفل أفضل لاعب في إفريقيا 2021 علي هامش المنافسات المنتظرة بالإضافة لتحديد مواعيد تصفيات كأس الأمم الأفريقية عام 2023، وذلك فضلا عن فتح طلب التقدم لتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية نسخة 2007 وأمم إفريقيا تحت 23 سنة.

وتقام كأس الأمم الإفريقية في نسختها الـ33 في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير الجاري وحتي 6 فبراير القادم بمشاركة 24 منتخبا

إفريقيا. وتقام منافسات البطولة فى 5 مدن مختلفة، هى دوالا ، ياوندى ، بافوسام ، جاروا وليمبى.