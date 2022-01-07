قال الفنان علاء مرسي، إنّ إصابته بالاكتئاب دفعته لتقديم أدوار لم يقتنع بها من الأساس.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "نصف الكلام" الذي تُقدمه الإعلامية راغدة شلهوب على شاشة "النهار"، أن موافقته على هذه الأدوار لم يكن بسبب الأموال، لكن ليكون موجودًا على الساحة الفنية.



وأشار مرسي، إلى أن هذا النحت - يقصد قبول أي دور يُعرض عليه - جعله بدون سعر في السوق، وعقّب: "أي حد كان يقدر يجيبني أشتغل في أي دور".



ولفت مرسي، إلى أنّه احتكّ بالعديد من الأجيال، وتابع: "مشكلتي إني باكون بطبيعتي لكن مهتننا لازم نلبس لها ماسكات".



ونوّه بأنه يتلقى تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "إنت ولا حاجة"، مؤكّدًا أنه لا يتجاهل هذه التعليقات ويرد عليها بـ"شتم" صاحبها".