الزراعة: توزيع الأسمدة في محافظتي المنوفية والغربية طوال أيام الأسبوع

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، حسن الفولي المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمستشار سعيد صالح مستشار الوزير للمتابعة والدكتور محمد يوسف رئيس شئون المديريات الزراعية، بزيارة محافظة المنوفية لمتابعة مدى توافر الأسمدة وصرفها للمزارعين بالجمعيات.



وأكد المستشار سعيد صالح، على تنفيذ توجيهات وزير الزراعة بالمرونة في صرف الأسمدة وتوفيرها للمزارعين، مشيرا إلى مواصلة تلك الجولات لضمان نجاح منظومة توزيع الأسمدة.



فيما شدد الفولي مدير هيئة الإصلاح الزراعي، ضرورة توزيع الأسمدة طوال أيام الأسبوع وليس الاقتصار على يومين فقط.



فيما حث مدير شئون المديريات الزراعية، جميع المزارعين سرعة استلام كارت الفلاح، حيث شملت الجولة جمعيات الدبايبة وميت خلف ودفرة.