مصطفى بكري: رئيس الوزراء وجه بصرف 60 مليون جنيه لصرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بماسبيرو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصادر أكدت توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أعطى بمنح 60 مليون جنيه تسلم للهيئة الوطنية للإعلام من أجل صرف المتأخرات المالية في التلفزيون المصري «ماسبيرو».



وقدم بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، الذي يتابع كل كبيرة وصغيرة فهو يعمل بإخلاص، ويؤدي دوره ورسالته بإيمان حقيقي.



وتابع أن العاملين في التلفزيون المصري وطنيين وشرفاء، ولا يستجيبون لأي دعوات، وطالبوا فقط بالحصول على حقوقهم.



وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي انحاز للمصريين في 3 يوليو 2013، متابعا: أحنا بنطبل للبلد والجيش والشرطة والقضاء والقائد السيسي الذي حقق الأمان في البلد واللي مش عاجبه يشرب من أي ترعة».





