قال برهان تيا، مدرب المنتخب السوداني، إن منتخب بلاده يمتلك العديد من اللاعبين المميزين صغار السن، مشيرًا إلى أنهم يريدون بناء فريق للمستقبل.

ويستعد المنتخب السوداني، لبدء غمار بطولة كأس الأمم الإفريقية في الفترة مابين 9 يناير وحتى 6 فبراير، حيث يتواجد في المجموعة الرابعة، التي تضم كلا من مصر وغينيا بيساو ونيجيريا.

وأضاف "تيا"، في تصريحات لموقع الاتحاد الإفريقي "كاف"، أنه لا ينبغي الاستهانة بفريقه خلال مشاركته في كأس الأمم.

وعن استعدادات السودان، أوضح: "لقد خاض السودان معسكرا في ياوندي بالكاميرون ولعب مباراتين وديتين ضد إثيوبيا والتي انتهت بالخسارة (3-2) وأمام زيمبابوي، وانتهت بالتعادل بدون أهداف، وبهذه الاستعدادات فإن الفريق لديه الفرصة لتقديم أداء جيد".

وشدد: "نمتلك فريق يضم مجموعة كبيرة من الشباب، ونحن نبني للمستقبل، سيكون الروح والطموح والحافز أسلحتنا القوية في البطولة".

واسترسل مدرب السودان قائلًا إنه رغم وضعهم في مجموعة قوية، إلا أنهم مستعدون للقتال واغتنام فرصهم للوصول إلى الدور التالي أولًا.

وأردف: "لا يوجد شيء مستحيل في كرة القدم، قد تكون المجموعة قوية، ولكن مع الاستعدادات الجيدة والتركيز سنكون قادرين على الوصول إلى مرحلة خروج المغلوب".

ونوه: "بعد أن غاب السودان عن النسخ الأربعة الأخيرة من كأس الأمم، هذا هو الوقت الذي يجب أن يرسل فيه منتخبي رسالة قوية من خلال لعب كرة قدم جيدة والحصول على النتائج".

واختتم تيا حديثه قائلًا: "نحتاج إلى إثبات تطورنا وأننا ننتمي إلى القمة، حيث أننا فزنا بكأس الأمم الإفريقية من قبل عام 1970".