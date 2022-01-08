 حريق هائل في أحد خزانات المازوت جنوبي لبنان - بوابة الشروق
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حريق هائل في أحد خزانات المازوت جنوبي لبنان


نشر في: الجمعة 7 يناير 2022 - 11:59 م | آخر تحديث: الجمعة 7 يناير 2022 - 11:59 م

اندلع حريق هائل، مساء اليوم الجمعة، في أحد خزانات المازوت في بلدة كفررمان جنوبي لبنان.

وتظهر الصور الأولية التي تناقلها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، ألسنة اللهب تتصاعد من مكان وجود الخزان.

وأفاد شاهد عيان من أهالي كفررمان بأنهم شاهدوا لهيب النار يرتفع من مكان اشتعال الخزان، الذي يقع على مقربة من مبنى بلدية البلدة، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وهرع الدفاع المدني اللبناني والجمعيات الأهلية المحلية إلى مكان الحريق لإخمادة، فيما تشير المعلومات الأولية إلى عدم وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات جراء الحريق الذي خلف خسائر مادية، ولم تعرف أسبابه بعد.

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