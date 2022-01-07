 مقتل 7 رجال شرطة حصيلة اضطرابات كازاخستان واعتقال أكثر من 100 شخص في ألما آتا - بوابة الشروق
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مقتل 7 رجال شرطة حصيلة اضطرابات كازاخستان واعتقال أكثر من 100 شخص في ألما آتا


نشر في: الجمعة 7 يناير 2022 - 9:31 م | آخر تحديث: الجمعة 7 يناير 2022 - 9:31 م
كشفت وزارة الداخلية في كازاخستان، اليوم الجمعة، عن مقتل 7 من أفرادها خلال الاضطرابات الأمنية الجارية في البلاد، فيما نقلت وسائل إعلام محلية أن أكثر من 100 شخص اعتقلوا خلال عملية أمنية في مدينة ألما آتا كبرى مدن كازاخستان.

فيما أشارت قناة "خبر 24" المحلية، أن "الشرطة نفذت عملية أمنية في ألما آتا وألقت القبض على أكثر من 100 شخص.

وبيّنت أن "القوات الأمنية مستمرة في مصادرة أسلحة نارية في عدة مناطق في المدينة"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وذكرت القناة التلفزيونية الحكومية في وقت سابق أن "أكثر من ألف شخص في كازاخستان عانوا من أعمال الشغب، وتم نقل عدة مئات إلى المستشفيات، والعشرات إلى العناية المركزة".

وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي، نقلته قناة خبر 24 الحكومية، إن "أكثر من ألف شخص في مناطق مختلفة من كازاخستان أصيبوا بجروح نتيجة أعمال الشغب، منها 400 نقلوا إلى المستشفى و62 في العناية المركزة".

وجاء في البيان أن "أكثر من 10 من العاملين في المجال الطبي عانوا من أفعال المجرمين".

وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في كازاخستان في الأيام الأولى من العام الجديد، إذ احتج سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو في منطقة مانغيستاو، وهي منطقة منتجة للنفط في غرب كازاخستان على مضاعفة أسعار الغاز.

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