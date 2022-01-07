مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا لبحث الاختبار الصاروخي لكوريا الشمالية

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من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي إجتماعا يوم الاثنين المقبل لبحث أحدث تجارب كوريا الشمالية الصاروخية ، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من مصادر بالمجلس يوم الخميس.

وأضافت المصادر أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وأيرلندا وألبانيا طلبوا عقد الإجتماع خلف أبواب مغلقة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية يوم الخميس أن أكاديمية كوريا الشمالية للعلوم الدفاعية نجحت في إطلاق صاروخ "هايبر سونيك" تفوق سرعته سرعة الصوت في اليوم السابق.

وأشارت التقارير أن عملية الإطلاق تمت بحضور مسؤولين وعلماء رفيعي المستوى في الحزب الحاكم.

وضرب الصاروخ في الاختبار يوم الأربعاء هدفا معد مسبقا يبعد 700 كيلومتر، والذي قالت وسائل الإعلام الحكومية أنه له "أهمية إستراتيجية".

ويشير مصطلح "هايبر سونيك" إلى السرعة التي تتجاوز بخمس مرات سرعة الصوت أو 6180 كيلومترا في الساعة. ويصعب اعتراض الاسلحة التي تتمتع بهذه السرعة.

ويعتبر الإختبار الأخير هو الثاني لكوريا الشمالية لمثل هذا الصاروخ خلال 4 أشهر.ففي أيلول/سبتمبر الماضي قالت بيونج يانج أنها أطلقت صاروخ هايبرسونيك من طراز هواسونج-8.

وقالت كوريا الجنوبية واليابان يوم الأربعاء أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا واحدا على الأقل.

ومن المقرر أن يعد مجلس الأمن اجتماعا منفصلا لبحث الأزمة السودانية، بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في الآونة الأخيرة، قائلا إنه فشل في منع الإضطرابات السياسة التي هزت البلاد منذ الإنقلاب العسكري في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ومن المتوقع عقد الاجتماع يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين.