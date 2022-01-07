مشاجرة بالأسلحة النارية بين ثلاثة أشقاء في أسيوط: مقتل وإصابة اثنين

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لقي شخص مصرعه واصيب آخر في مشاجرة مع شقيقهم بقرية الحواتكة بمركز منفلوط وذلك بسبب الخلاف علي الأراضي الزراعية.

كان اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط تلقي بلاغا من اللواء وائل نصار مدير المباحث الجنائية يفيد بوقوع مشاجرة بالسلاح بقرية الحواتكة بجوار السنترال مركز منفلوط بين أشقاء وبعضهم البعض.

وعلى الفور، انتقلت قوات الامن والمباحث الجنائية برئاسة العميد أحمد البديوي رئيس مباحث المديرية والمقدم محمد شريت رئيس مباحث منفلوط وتبين من المعاينة وفاة "رزق .م"، وإصابة شقيقه "حمادة .ر" 18 سنة، وتم نقله إلى مستشفى منفلوط.

وكشفت تحريات فريق البحث باشراف اللواء وائل نصار مدير المباحث عن أن المتهم شقيق المجني عليهما ويدعى "عبد النبى .ر"، 55 سنة وذلك بسبب الخلاف على أحقيتهم في محصول البرسيم بالأرض الزراعية.

وتم نقل جثة المتوفي والمصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي وتولت النيابة التحقيق.