سادت حالة من الحزن الوسط الفني بعد وفاة الفنانة الراقية مها أبو عوف، إثر صراع مع مرض السرطان، والتهاب رئوي حاد ونقلت بسببه مؤخرا للعناية المركزة، لترحل عن دنيانا في عمر 65 عام.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة مها شقيقة الفنان الراحل عزت أبو عوف، وأعلنت أن موعد صلاة الجنازة، اليوم الخميس الموافق 6 يناير، من مسجد الرحمن الرحيم في صلاح سالم عقب صلاة الظهر .

وقدمت الراحلة أدوارا راقية وهادفة، فكانت خفيفة الحضور على الشاشة، وبالرغم من أن أغلب أدوارها كانت تدور في إطار الشخصية الارستقراطية (طبقة مرتفعة الدخل والثقافة)، فقدت استطاعت تقديمها بشكل متواضع ورقيق سرقت به قلوب الجمهور.

وتستعرض "الشروق" أهم أدوار الشخصية الارستقراطية التي قدمتها الراحلة خلال مسيرته الفنية..

مسلسل راجل وست ستات

لعبت الراحلة مها أبو عوف دور الحماة داخل عائلة ميسروة الحال ذات ثقافة عالية، في مسلسل راجل وست ستات، وكان من أهم أدوار الارستقراطية التي قدمتها على الشاشة، حيث أحبها الجمهور الاستماع لطريقة تحدثها المائلة للغة الإنجليزية والتي أدتها برقة شديدة.



فيلم حالة حب 2004

يطرح الفيلم قضية حلم الشباب في الهجرة إلى الخارج، وجسدت الراحلة دور أم من طبقة عالية الدخل تعاني الاشتياق لابنها الذي أخذه والده إلى الخارج وطلقها، ولم تعرف عنه شيء حتى كبر أخيه الآخر، وبعد ذلك يأتي الشاب المغترب ليبحث عن امه وأخيه ويعثر عليهما ويتزوج الإخوان ويستقرا في مصر.

فيلم من نظرة عين 2003

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول مصور فيديو أفراح يحلم بفتاة بمواصفات خاصة ويرسم ملامح وجهها بكل تفاصيله عن طريق برنامج في الكمبيوتر حتى تكتمل صورتها، ويراها بالفعل عروسة في زفاف مكلف بتصويره، فيقرر إفشاله بأي طريقة وينجح رغم كل الظروف ويتزوجها وتساعده على ذلك جارتهم التي جسدت دورها الفنانة الراحلة مها أبو عوف، في مبنى سكني لأسر عالية الدخل أيضا.

فيلم أمير البحار 2009

يجسد الفيلم الطقبة الأرستقراطية، حيث أدت أبو عوف دور زوجة قبطان بحرية، وأم لفتاة جميلة تحب جارها وتدخل معه في مغامرة عبر البحار تنتهي بالزواج.

فيلم غش الزوجية 2012

فيلم كوميدي لعبت خلاله الفنانة الراحلة دور الأم أيضا، وتدور أحداثه حول فتاة تعمل مدربة ألعاب قتالية تتزوج من شاب لكنها ترفض إقامة علاقة، ومن ثم تدور الأحداث في إطار كوميدي درامي.