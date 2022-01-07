واشنطن تدعو لتسوية سلمية لأزمة كازاخستان

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دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة في كازاخستان عندما تحدث مع نظيره الكازاخي مختار تيلوبيردي اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن بلينكن جدد دعم الولايات المتحدة الكامل للمؤسسات الدستورية وحرية الإعلام في كازاخستان، وأعرب عن تأييده لتسوية سلمية للأزمة تحترم الحقوق.

وتشهد كازاخستان احتجاجات على ارتفاع أسعار الطاقة ، لقى خلالها 13 من قوات الأمن حتفهم، فيما تم القبض على نحو الفي شخصا .

ونشرت روسيا اليوم الخميس قوات في كازاخستان، للمساعدة في وضع نهاية لأيام من الاحتجاجات الدموية المناهضة للحكومة في الدولة السوفيتة السابقة الواقعة في وسط آسيا.

وتم إرسال قوات مظلية في إطار قوة لحفظ السلام، ضمن "منظمة معاهدة الأمن الجماعي"، وهي تحالف عسكري تقوده روسيا ويضم دولا سوفيتية سابقة.

وكان رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف أعلن أنه طلب من المنظمة المساعدة في استعادة النظام العام بعد أعمال الشغب التي شهدتها البلاد ضمن احتجاجات على ارتفاع أسعار الطاقة.

وإضافة إلى روسيا وكازاخستان، تضم المنظمة أرمينيا وبيلاروس وقرغيزستان وطاجيكستان.

وترددت تقارير أن هذه الدول بصدد ارسال قوات إلى كازاخستان ،رغم أن تفاصيل حجم القوات نادرة.