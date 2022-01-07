جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تكسر حاجز الـ300 مليون إصابة

أفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 300 مليون و173 ألفا و145 إصابة.

وذكرت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم الجمعة - أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و472 ألفا و263 وفاة.

وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 58.4 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 35.1 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.3 مليون إصابة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ833 ألفا و987 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ619 ألفا و654 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 482 ألفا و876 وفاة.