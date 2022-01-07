نزلة برد تبعد شيكابالا عن تدريبات الزمالك

حصل الثنائي محمود عبد الرازق “شيكابالا” وإسلام جابر لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية للفريق اليوم الجمعة بناء على قرار الجهاز الفني نظرا لإصابتهما بنزلة برد.

وكان الزمالك استأنف تدريباتة أمس، ويغيب عن الزمالك كل من: محمد أبوجبل وأحمد فتوح ومحمود حمدي “الونش” ومحمود علاء وإمام عاشور وأحمد سيد “زيزو” لتواجدهم مع منتخب مصر، بجانب الثنائي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري المتواجدان مع منتخب تونس استعدادا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا.

وكانت قرعة كأس الرابطة أسفرت عن وجود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على رأس المجموعة الثالثة، وتضم المجموعة فرق: “فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش”.