يحل عدد من نجوم الفن ضيوفا على برنامج It’s Show time، على قناة cbc، غدا السبت، في تمام الساعة التاسعة مساء.



من العرض الخاص للفيلم، يتحدث أبطال وصناع فيلم "الجريمة"، عن كواليس العمل وتوقعاتهم لردود فعل الجمهور على الفيلم، فضلا عن المواقف التي جمعتهم خلال العمل.



أيضا يتحدث صناع مسلسل "الحلم" الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويتناول قضية نقل بعض الأسر الفقيرة من الأحياء العشوائية الخطرة، وكيف تغيرت حياتهم للأفضل بالانتقال لحي الأسمرات الجديد. المسلسل من بطولة محمد رياض ورانيا فريد شوقي وأنوشكا وكمال أبو رية.



وعن مسرحية "مسافر ليل"، يتحدث المخرج محمود فؤاد صدقي عن فكرة المسرحية، التي تدور داخل عربة قطار مع تواجد الجمهور وسط الممثلين والانسجام معهم، ويكشف عن سبب اختياره لنص الكاتب صلاح عبد الصبور. كما يظهر في التقرير الممثلون أبطال العرض ياسر أبو العينين وحمدي عباس وعلاء قوقة، للحديث عن أدوارهم بالمسرحية.



في نفس الحلقة يذاع لقاء مع أبطال فيلم "ريتسا" أمير المصري ومي الغيطي، حيث يتحدثان عن أدوارهم بالفيلم وكواليس التصوير وردود الأفعال الأولى التي وصلتهم. كما تكشف الممثلة التونسية رشا بن معاوية أحدث مشاريعها التمثيلية وأبرزها مسلسل "أنا وبيلا"، كما تجهز لمسلسل رمضاني وفيلم من نوعية الرعب.



وبمناسبة الكريسماس، يتحدث الفنان وائل الفشني عن الأوبريت الذي يقوم بتسجيله حاليًا وتقوم فكرته الأساسية على مديح السيدة مريم العذراء. كما يتحدث الموسيقار شريف الوسيمي عن التعاون مع وائل الفشني في هذا العمل المختلف.



وفي نهاية الحلقة يعرض لقاء مع الممثلة جيلان علاء، للحديث عن دورها في مسلسل "زي القمر" حكاية "حتة من القمر". حيث تجسد دور صديقة البطلة (لقاء الخميسي) التي تدعم صديقتها ضد التنمر التي تتعرض له. وتتحدث جيلان عن ردود الأفعال على المسلسل. كما ترد على شائعات زواجها.