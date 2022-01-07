محافظ القليوبية ومدير الأمن يحضران قداس عيد الميلاد بكنيسة السيدة العذراء بمدينة بنها

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شهد اللواء عبد الهجان محافظ القليوبية واللواء غالب مصطفي مدير أمن القليوبية قداس عيد الميلاد بكنيسة السيدة العذراء وسط فرحة من الأهالى بمدينة بنها وذلك بحضور نائبى المحافظ الدكتورة إيمان ريان والدكتورة سمير حماد، وعدد من أعضاء مجلسى الشعب الشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وقدم المحافظ التهانى للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربا عن تمنياته القلبية بأن يكون عيدا سعيدا وأن يحفظ مصر، وأن يعم الأمن والآمان ويحفظ مصر الغالية، وشهدت الكنيسة تزيين الجدران بالألوان المعبرة عن العيد بألوانها الأحمر، فيما ردد الشمامسة والحضور الترانيم والأناشيد الكنيسة المرتبطة بعيد الميلاد.



وأكد الهجان على حرصه الدائم مشاركة الأخوة الأقباط في الاحتفال بأعيادهم، لتأكيد مشاعر الأخوة وروح الوطنية والتسامح الذي يميز أبناء الشعب المصري، مشيرا الي أن المصريين دائما يتشاركوا فى اعيادهم السنوية، موجهًا التهنئة لمواطنى القليوبية جميعًا بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



من جانبه وجه نيافة الأنبا مكسيموس الشكر للحضور ، مؤكدًا على روح المحبة والإخاء التى تربط نسيج الشعب المصري.

وفى السياق نفسة اتخذت مديرية أمن القليوبية، تدابير أمنية لتأمين الكنائس وتسيير الحركة المرورية منها وإليها بالإضافة إلي وضع حواجز مرورية لمنع السيارات من الاصطفاف أمام الكنائس المنتشرة بالمحافظة.