رئيس مدينة سمالوط يقدم التهنئة للأقباط بعيد الميلاد

قدم أحمد راشد مهدى رئيس مركز ومدينة سمالوط، بالمنيا، يرافقه نواب رئيس المدينة، وعدد من التنفيذيين بالمركز التهنئة للأخوة الأقباط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث زار رئيس المدينة مطرانية سمالوط وكنيسة مارى جرجس بسمالوط البلد ومارى جرجس بحى شرق المدينة.



أعرب رئيس المركز، عن خالص أمنياته بأن يدٌيم الله نعمة الأمان والاستقرار والازدهار على بلادنا العزيزة، وأن تستمر خطط وجهود البناء والتنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، داعياَ الله عز وجل أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام على الأرض، وتأكيداَ لصلات الترابط والأخوة بين المصريين جميعاً.

وأكد رئيس مدينة سمالوط، أن مصر ستظل دائماً نسيجاً مترابطاً بأواصر المحبة والسلام، وأن أبناء مصر مسلمين ومسيحيين سيظلون يداً واحدة ضد أي محاولات لبث الفتنة والفرقة بينهم، مشيراً الى اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب، داعيًا الله أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر التسامح والمودة بين أبناء الوطن الواحد.