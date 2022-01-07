مع بداية عرض حلقات حكاية "حلم حياتى" ضمن قصص وحكايات مسلسل "إلا أنا"، التي تناقش مرض التوحد، تزايد البحث عن طيف التوحد وانتشاره في العالم.



فالحكاية، التي تغير اسمها من "إنسان مميز" لتكون "حلم حياتي"، سلطت الضوء على أسرة مايان السيد (خديجة)، ذات الـ 19 عامًا، المصابة بالتوحد والتي تواجه العديد من المواقف الصعبة بسبب مرضها، وكيفية تعامل أهلها مع حالتها والدعم الذي يقدمونه لها، والمشاكل التي تواجههم أيضا لاحتواء حالتها خلال طريقها لتحقيق حلمها.



مع بدء مناقشة مرض التوحد، "الشروق" ذهبت إلى المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، للإطلاع على أحدث الدراسات والأبحاث التي تتناول مرض التوحد، ورصد أخر ما وصل إليه الأساتذة والباحثين من معدلات انتشار لطيف التوحد بين المصريين.



في دراسة منشورة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في عام 2021، رصد الباحثون التشخيص الفارقي للتوحد، وهو العملية التي تحدد فيها الفروق بين أي مرضين أو أكثر لهم أعراض متداخلة، وتشمل أيضا التفريق بين مرضين اثنين متشابهين بتحديد الأعراض الحاسمة التي تظهـر مع أحدهما ولا تظهر مع الآخر.



والهدف من التشخيص الفارقي هو التوصل إلى تفسير طبي أقرب إلى الصواب لحالة مرضية غريبة أو معقدة، كخطوة أولى تساعد على البحث عن العلاج المناسب، وتعتمد فكرة التشخيص الفارقي على سرد جميع احتمالات الأمراض التي يمكن أن تسبب عرضا ما أو أن تكون السبب في تغييرات مرضية معينة، كنتائج الفحوصات الطبية، بحيث توضع قائمة بالأمراض المحتملة.



وبذلك يقترب الباحثون والعلماء إلى التشخيص الحقيقي والأقرب إلى الحقيقة، عن طريق إجراء فحوصات تفريقية، أي هادفة للتفريق بين هذه الاحتمالات عن طريق توفير نتائج ومعلومات إضافية تدعم أو تنفى هذا الاحتمال أو ذاك.



وبعدها يتم تصفية قائمة التشخيصات التفريقية حتى يتبقى تشخيص واحد يعتبر هو الأقرب للصواب في وصف الحالة المرضية، بمعنى أن التوصل إلى التشخيص الصحيح يتم عن طريق استبعاد الاحتمالات غير الممكنة.



ويعاني الكثير من الباحثين والمتخصصين من قضية تشابك السلوك المرتبط بالتوحد باضطرابات أخـرى منها الإعاقة العقلية، وفصام الطفولة، والإعاقة السمعية واضطرابات التواصل وغيرهم، لذلك قاموا بإعداد مقارنات مفصلة للتفريق بينهم.



التوحد والإعاقة العقلية..

عرض الكثير من الباحثين، الفروق التشخيصية بين التوحد والإعاقة العقلية، والتي تم تلخيصها على النحو التالي:







التوحد وفصام الطفولة..

كانت الدراسات الأولية تعتبر التوحد عرضا أوليا لفصام الطفولة، وتسبب ذلك في تشخيص الأطفال الذين ظهروا في الطبعة الأولى من الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية بأمريكا، لذلك أشار الكثير من الباحثين إلى الفروق التشخيصية بين التوحـد وفصام الطفولة، والتي تم تلخيصها على النحو التالي: كانت الدراسات الأولية تعتبر التوحد عرضا أوليا لفصام الطفولة، وتسبب ذلك في تشخيص الأطفال الذين ظهروا في الطبعة الأولى من الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية بأمريكا، لذلك أشار الكثير من الباحثين إلى الفروق التشخيصية بين التوحـد وفصام الطفولة، والتي تم تلخيصها على النحو التالي:







التوحد والإعاقة السمعية..

أما الفروق التشخيصية بين التوحد والإعاقة السمعية فقد تم تلخيصها على النحو التالي: أما الفروق التشخيصية بين التوحد والإعاقة السمعية فقد تم تلخيصها على النحو التالي:





التوحد ومتلازمة إسبرجر..

فيما أوضح الكثير من الباحثين الفروق التشخيصية بين التوحد ومتلازمة اسبرجر، كما هو موضح في الجدول التالي: فيما أوضح الكثير من الباحثين الفروق التشخيصية بين التوحد ومتلازمة اسبرجر، كما هو موضح في الجدول التالي: