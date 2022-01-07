هيئة الدواء: التحذير من تناول الفول لا يشمل كل المواطنين

قال الدكتور حمادة شريف معاون رئيس هيئة الدواء لشؤون التوعية، إنّ التحذير الذي أطلقته الهيئة بشأن تناول الفول لا يشمل كل المواطنين، لكنّه ينطبق على بعض المصابين بأنيميا الفول.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الخميس، أنّ هذه الفئة المصابة بأنيميا الفول قليلة لكنها موجودة، مؤكّدًا أنّ هيئة الدواء تتعامل مع كل الفئات.

وأشار إلى أنّ مرضى أنيميا الفول عليهم تجنّب تناول البقوليات والفول، إلى جانب المحفزات التي تُظهر هذا المرض، موضحًا أن المرض قد يظهر من خلال بعض الأدوية أو الكيماويات أو المبيدات الحشرية إلى جانب بعض الأكلات.

وأوضح أنّ هذا التحذير يشمل المنع الكامل لتناول الفول والطعمية وليس مجرد تقليل التناول.

وكانت هيئة الدواء قد وجهت عدة نصائح بشأن تناول البقوليات وخاصة الفول لبعض المرضى، حيث نصحت بعدم تناول الفول والأغذية المحضرة منه مثل الفلافل، وبشكل عام يفضل الحذر عند تناول جميع أنواع البقوليات، وفي العادة يمنع مريض أنيميا الفول من تناول الفول بشكل تام.

وأكدت هيئة الدواء، خلال منشور توعوي لها أن هناك فئة قليلة جدًا يكون لديهم حساسية من أنواع أخرى من البقول قد تتطور بشكل مفاجئ، لافتة إلى أن مرضى أنيميا الفول عليهم تجنب استنشاق أبخرة بعض الكيماويات كالنفثالين والمبيدات الحشرية، لأنها قد تزيد من حدة المرض.