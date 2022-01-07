قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه يتمنى إجراء تعديل وزاري قريبًا، مؤكّدًا أنه يجب أن يكون فريق العمل المعاون للرئيس عبد الفتاح السيسي على قدر المسئولية.

وأضاف خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، مساء الخميس: "فيه ناس كفاية عليها وناس خربت الدنيا وأتمنى تعديل وزاري قريبا".

وأشار بكري إلى أنّ الرئيس السيسى، وجّه في لفتة إنسانية، بتقديم هدية عينية وباقة ورد لسيدة الشهامة المصرية بشرى سرور على حسن، والتي ضربت نموذجا رائعا يضم للنماذج المشرفة للمرأة المصرية الأصيلة، حيث لم تقف موقف المتفرج أمام محاولة الاعتداء على طفلتين صغيرتين بغرض سرقتهما في حلوان وهو ما يؤكد أن الرئيس يتابع كل التفاصيل ويجب أن يكون كل المسئولين على قدر المطلوب.

وأوضح أنه يجب عدم تجاهل المشكلات التي تظهر في أي قطاع فالبعض لا يؤدون المطلوب منهم، وفق قوله.