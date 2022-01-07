 ليتوانيا تمدد مهمة قواتها على حدود بيلاروس - بوابة الشروق
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ليتوانيا تمدد مهمة قواتها على حدود بيلاروس

علم ليتوانيا
علم ليتوانيا
د ب أ
نشر في: الجمعة 7 يناير 2022 - 8:37 م | آخر تحديث: الجمعة 7 يناير 2022 - 8:37 م

تهدف ليتوانيا إلى الاستمرار في نشر قوات عسكرية على طول الحدود مع بيلاروس وفقا لتشريع تم طرحة على البرلمان في فيلنيوس اليوم الجمعة لتمديد مهمة القوات ثلاثة أشهر حتى 13 مايو.

واقترحت الخطوة وزيرة الداخلية أجني بيلوتايت ووافق مجلس الوزراء عليها. وتم إرسال القوات في عملية تم تنسيقها مع وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وتتيح مواد القانون للقوات إيقاف المركبات وتفتيشها في المنطقة الحدودية؛ بهدف وقف عبور الحدود بصورة غير شرعية.

وقال روستاماس ليوباجيفاس قائد قوات حرس الحدود الليتوانية للبرلمان "نعتزم التوسع في العملية المشتركة قرب الحدود الليتوانية مع بيلاروس"، في إشارة إلى التعاون مع وكالة فرونتيكس.

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