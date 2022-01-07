محافظ مطروح يهنىء الأقباط بعيد القيامة المجيد

قدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، نائبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، التهنئة للأخوة الأقباط بمطروح، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك خلال قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة السيدة العذراء بمدينة مرسى مطروح.

ألقى كلمة الوعظ الأب متى زكريا، راعى كنائس مطروح، التى قدم فيها الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحرصه على حضور عيد الميلاد بكاتدرائية السيد المسيح بعيد الميلاد المجيد، في إطار ملامح الجمهورية الجديدة وتدشين مبادئ المواطنة.

حضر القداس مع المحافظ اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، والدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.