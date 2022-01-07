كشف أحمد أيمن منصور، مدافع نادي بيراميدز، عن توقيعه لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك خلال فترة الانتقالات السابقة، مشيرًا إلى أنه إيهاب جلال كان سببا في عدم انضمامه للأبيض ببداية الموسم الماضي.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورتس": "وقعت لنادي الزمالك وإداراتي بيراميدز والأبيض تواصلوا سويًا واتفقوا على كل شيء، لكن الموضوع توقف بسبب إيقاف القيد لنادي الزمالك، وحين أخبرني إيهاب جلال برغبته في استمراري في بيراميدز وتمسك بي احترمت رغبته".

وواصل منصور: "تلقيت عددا من العروض من داخل مصر من 3 أندية وتلقيت عرضا من السعودية وأخر من الدوري الكويتي للانضمام لأحدهم، بعد انتهاء تعاقدي مع بيراميدز في حال لم يتم تجديد تعاقدي مع الفريق".

وحول حقيقة توقيعه للنادي الأهلي من قبل، رغم انتمائه لنادي الزمالك، أكد: "وقعت بالفعل للأهلي حينما كنت في المصري البورسعيدي وبعد مباراة الكأس كنت سأنضم للأهلي مباشرة، لكن الإصابة بالرباط الصليبي في نهائي الكأس تسببت في فشل الانتقال".

وعن فرص مصر في بطولة كأس الأمم، شدد: "قادرون على الوصول إلى المباراة النهائية، وأرى أن المنتخب يضم العديد من اللاعبين المميزين لديهم خبرات كبيرة في المحافل القارية، خاصة على الجانب الدفاعي كونه مركزي في الملعب".

واسترسل: "التتويج بالبطولة، دائمًا يكون هدف اللاعبين المصريين في أي بطولة يشاركون بها، ولدينا المقومات لذلك ولا نخشى أي منتخب في كأس الأمم".