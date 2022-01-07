قال الإعلامي خالد ميري، إنّ عيد الميلاد المجيد هو أحد أعياد المصريين جميعًا.

وأضاف خلال برنامجه "كلمة السر" على قناة "صدى البلد"، مساء الخميس، إنه ولد في محافظة المنيا وكان الناس هناك يعيشون في محبة وسلام، لافتا إلى أن والده كان يوصيه دائما بأن لا فرق بين مسلم ومسيحي لأن الجميع إخوة في الوطن.

وتابع: "مصر بلد محبة وعلينا أن نرعى تلك المحبة حتى تظلل البلاد.. لم نعلم الفتنة إلا من الجماعات المتطرفة التي حاولت زرع تلك الفكرة في الثمانينات".

وأشار إلى أن "مصر 30 يونيو" تخلصت من أفكار تنظيم الإخوان، وتابع: "البابا تواضروس كان حاضرًا لدعم مصر في مختلف الأوقات"، مشيرا إلى أن الجمهورية الجديدة تدعم المساواة والعدل والحق.

ولفت إلى أن هناك 2162 كنيسة تم تقنين أوضاعها، بفضل قانون تنظيم بناء الكنائس، الذي يطبق العدل.

وتابع: "حينما علمت مصر أن التسامح والمواطنة هي الحل والحكم أيقنت مختلف منظمات حقوق الإنسان بأن مصر تعيش عصرا جديدا يضمن المساواة للجميع، مشيرا إلى أن البرلمان يضم عددا كبيرا من الإخوة المسيحيين، وهناك وزراء.

وأردف: "مصر يعيش فيها الجميع معا وسيموتون معا، في مصر الحضارة والتاريخ والتسامح والمحبة"، مشيرا إلى أن مصر تستحق أن تفرح، والقانون فيها هو السيد والحاكم.

واستطرد خالد ميري أن الرئيس السيسي حريص على الاحتفال مع الإخوة المسيحيين كل عام، لأن هناك تغييرًا حقيقيًّا يحدث على أرض الواقع، لمحاربة جذور الفتنة.