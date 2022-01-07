تايوان تسجل 62 حالة إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا

أعلن مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة في تايوان، اليوم الجمعة ، تسجيل 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بما فيها أربع حالات إصابة محلية، لها صلة بمطار تاويوان الدولي، التي أكدتها حكومة مدينة "تاويوان سيتي" في بادئ الأمر، مساء أمس الخميس.

وحالات الإصابة المحلية الأربع لحارس أمني (27 عاما)، يعمل في المبنى 2 بالمطار، بالإضافة إلى عضوين من نادي "جولدن فويس" الاجتماعي وشقيقة أحد عضوي النادي المصابين.

وتابع المركز أن حالات الإصابة الجديدة القادمة من الخارج، تشمل أشخاصا، تتراوح أعمارهم من سن المراهقة إلى السبعينيات من عمرهم، كانون قد دخلوا تايوان، في الفترة من 22 ديسمبر الماضي والسادس من يناير الجاري، بعد زيارتهم الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وسويسرا وفيتنام والهند والنمسا وتشيلي وألمانيا وكندا وأيرلندا وبنجلاديش ونيجيريا والمكسيك وأسبانيا وكوستا ريكا.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلن المركز عن تفاصيل جديدة عن سياسته بالنسبة للجرعات المعززة، والتي تقلص الفاصل الزمني المطلوب بين جرعة التطعيم الثانية والجرعة المعززة من خمسة إلى ثلاثة أشهر.

وسيكون برنامج الجرعة المعززة، الذي يسري من اليوم الجمعة، صالحا للأشخاص من عمر 18 عاما وأكثر، الذين تلقوا جرعتهم الثانية، قبل 12 أسبوعا كحد أدنى.