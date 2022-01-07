كاتب أمريكي: هل يمكن أن تنتزع الصين الديمقراطية دور أمريكا في العالم؟

تقود الولايات المتحدة العالم حاليا بصفتها الديمقراطية الأقوى في العالم في ظل غياب من يشغل هذا الدور غيرها... فهل يمكن أن تفقد أمريكا مكانتها وتحل محلها الصين إذا تحولت إلى قوة ديمقراطية تنافس أمريكا؟.

للإجابة عن هذا التساؤل، يقول الكاتب مارك كاتز أستاذ الحكم والسياسات بجامعة جورج ماسون والزميل في المعهد الأطلسي في تقرير نشرته مجلة ناشونال انتريست الأمريكية إن معظم المراقبين يرون حكم الرئيس شي جين بينج والحزب الشيوعي الصيني ثابت بقوة في بكين، وأن صعود الصين تحت سيطرتهم يمثل التحدي الأمني الأكبر الذي تواجهه الولايات المتحدة وحلفاؤها. ولكن في منتصف عام 2021، نشر الدبلوماسي البريطاني والمسؤول بالبنك الدولي سابقا روجر جارسايد كتابا بعنوان "انقلاب الصين: القفزة العظيمة إلى الحرية"، حيث تنبأ فيه بأن منافسي شي في الحزب الشيوعي الصيني سيقومون بالإطاحة به ويأخذون على عاتقهم تحقيق التحول الديمقراطي في الصين.بالإضافة إلى ذلك، فقد تصور أن هذا الأمر يمكن أن يحدث بشكل وشيك.

ورأى كاتز أن هذا التنبؤ يبدو غير واقعي إلى حد كبير. فقد كتب جيمس مان من كلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة أن كتاب جارسايد "انقلاب الصين" "يظهر كحلم خيالي لن يتحقق وغير معقول. وهو "تقييم قاس" لكنه ربما يكون تقييما دقيقا.

وتابع "ومع ذلك، لا يسعني إلا أن أتساءل: ماذا إذا كان جارسايد على حق، وشهدت الصين تحولا ديمقراطيا مفاجئا؟ فقد حدث هذا في العديد من الدول بالفعل. لذلك، لا يمكن استبعاد حدوث التحول الديمقراطي في الصين. وحتى لو كان حدوث التحول الديمقراطي في الصين أمرا ضعيف الاحتمال، فإن التأثير الكبير لحدوثه يجعل الأمر يستحق التفكير فيه".

واعتبر كاتز أنه "من الواضح أن حدوث تحول ديمقراطي سيكون له تأثير عميق وإيجابي على الصين نفسها وعلى العلاقات الدولية بشكل أوسع نطاقا. لكن تأثير التحول الديمقراطي سيكون له أيضا تأثير كبير على دور الولايات المتحدة في العلاقات الدولية- وقد لا يكون بعض هذا التأثير موضع ترحيب في واشنطن. وسأركز هنا على ما قد تكون عليه طبيعة هذا التأثير".

وقال كاتز إن دور الولايات المتحدة في العالم، منذ دخولها الحرب العالمية الثانية، اعتمد على كونها أقوى ديمقراطية واستعدادها للدفاع عن الدول الأقل قوة - سواء الديمقراطيات أو الدول المقهورة- ضد الديكتاتوريات القوية. وخلال الحرب العالمية الثانية، كانت الديكتاتوريات التي عملت الولايات المتحدة على حماية نفسها والآخرين منها هي ألمانيا النازية واليابان الإمبريالية، وخلال الحرب الباردة كان الاتحاد السوفيتي. وفي فترة ما بعد الحرب الباردة، شملت الديكتاتوريات القوية التي سعت الولايات المتحدة للدفاع عن مختلف الحلفاء العراق بقيادة صدام حسين وجمهورية إيران الإسلامية وروسيا تحت حكم فلاديمير بوتين والصين الشيوعية.

و في الواقع، منذ صعود شي، صنفت الحكومة الأمريكية الصين باعتبارها أكبر تهديد لأمريكا وحلفائها- خاصة أولئك الموجودين في المنطقة المجاورة للصين مباشرة. فضلا عن ذلك، أدت هذه الرغبة في الحصول على حماية أمريكا من هؤلاء الخصوم إلى استعداد العديد من الدول الأخرى للتحالف مع الولايات المتحدة وكذلك الرضوخ لها في الكثير من قضايا السياسة.

وأشار إلى أنه إذا شهدت الصين تحولا ديمقراطيا وتصرفت بشكل سلمي مع الديمقراطيات الأخرى، فإن حلفاء أمريكا الذين يخشون الصين الشيوعية بدرجة كبيرة، ربما لا يشعرون بنفس القدر من التهديد، أو يضعون نفس درجة الأهمية التي يضعونها حاليا على تحالفاتهم مع الولايات المتحدة. ولا يعني هذا أن جيران الصين الآسيويين- خاصة كوريا الجنوبية واليابان، الذين لا يزالون يخافون من كوريا الشمالية- سوف يسعون إلى إنهاء تحالفاتهم مع واشنطن. لكنهم سيتجهون أيضا نحو الصين إذا أصبحت ديمقراطية للحصول على مساعدتها في تغيير السلوك الكوري الشمالي وربما حتى تحقيق إعادة التوحيد السلمي لشبه الجزيرة الكورية.

وبالمثل، فإن الصين الديمقراطية إذا طمأنت تايوان بأن شعبها يجب أن يقرر ما إذا كان يفضل إعادة توحيدها مع الصين أو يعلن الاستقلال عنها، ستجعل تايوان أقل احتياجا للمساعدة الأمنية من الولايات المتحدة. كما أن دولا أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مثل الهند، ودول جنوب شرق آسيا وأستراليا ونيوزيلندا، التي تقيم شراكات مع الولايات المتحدة بدرجات متفاوتة ضد الصين الشيوعية، قد تجد أيضا حاجة أقل لإقامة مثل هذه الشراكات ضد الصين الديمقراطية.

وأعرب كاتز عن اعتقاده أن حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا الذين يخشون روسيا، وحلفاءها في الشرق الأوسط الذين يخشون إيران سيتمسكون بالطبع بتحالفاتهم مع الولايات المتحدة ضد هؤلاء الخصوم. ومع ذلك، يمكن أن يمهد التحول الديمقراطي في الصين الطريق لانتقال ديمقراطي في روسيا. وعلى أقل تقدير، لن يكون بإمكان بوتين الاعتماد على بكين التي على خلاف مع واشنطن لكي تدعمه في ممارساته ضد أوكرانيا والدول المجاورة الأخرى. ومع الاحتفاظ بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ربما تلجأ الدول الأوروبية بشكل متزايد إلى الصين للمساعدة في تخفيف حدة السلوك الروسي.

وكتب كاتز يقول "باختصار، قد تحل صين ديمقراطية ناهضة اقتصاديا بشكل متزايد محل الولايات المتحدة لتصبح الديمقراطية التي تقود للعالم، تماما مثلما حلت الولايات المتحدة محل المملكة المتحدة في هذا الدور أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية. وقد يتسارع هذا الاتجاه فقط إذا تزايد نمو القوى المناهضة للديمقراطية واليمينية في الولايات المتحدة، ولم يعد ينظر إلى أمريكا على أنها حصن الديمقراطية كما كانت في السابق.

واختتم مارك كاتز تقريره بالقول إن الصين الاستبدادية في الوقت الحالي تشكل تحديا أمنيا متزايدا للولايات المتحدة والنظام العالمي. وقد تشكل الصين الديمقراطية التي يرى روجر جارسايد أنها ستأتي قريبا تهديدا أقل للنظام العالمي ولكنها تمثل تحديا أكبر للدور الذي تلعبه الولايات المتحدة فيه. فالدور الذي تلعبه الولايات المتحدة حاليا في العالم لا يعتمد فقط على كونها ديمقراطية قوية، ولكن أيضا على توفيرها الحماية لدول أخرى من الديكتاتوريات. وبدون مثل هذا التهديد من الصين، ربما يصبح بعض حلفاء الولايات المتحدة الحاليين أقل رغبة في اتباع واشنطن- خاصة إذا انتهجت الولايات المتحدة سياسات يعتبرها حلفاؤها مرفوضة لكنهم يتقبلونها من أجل التمتع بحماية أمريكا من الصين. ولكن، إذا ظل شي يسيطر سيطرة محكمة في الصين، فلن تضطر واشنطن لمواجهة هذا التحدي بالطبع.