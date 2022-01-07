التأمينات: إصدار بطاقة تأمين صحي قيمتها 672 جنيها سنويا لمن انتهت خدمته وعمره أقل من 60 عاما

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في الخدمات الخاصة بالتأمين الاجتماعي للمواطنين، متابعًا أن دولة رئاسة مجلس الوزراء تولى اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد علي خير، مقدم برنامج «المصري أفندي»، المذاع عبر فضائية «المحور»، اليوم الجمعة، أن اشتراكات التأمين الصحي مرتبطة بالتأمينات الاجتماعية، موضحا أن سنة التأمين الصحي بـ672 جنيهًا سنويًا، وتمنح المواطنين الحق في الحصول على خدمات التأمين الصحي.
وذكر أنه تم توقيع بروتوكولات بين الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، خلال الأسبوع الماضي، لضم فئتين من المواطنين وهم فئة من انتهى خدمته وأقل من الـ60 عامًا، والفئة الثانية هم عمال المقاولات.
وأوضح أن المواطن الذي انتهت خدمته وعمره أقل من الـ60 عامًا يتوجه إلى التأمينات ويسدد 672 جنيهًا وسيتم إصدار بطاقة تأمين صحي له صالحة لمدة عام كامل، متابعًا أن الهية تعمل على ضم العمالة غير المنتظمة بكافة أشكالها.
لمزيد من التفاصيل على الفيس بوك اضغط هنا