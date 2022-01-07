هولندا تسجل رقما قياسيا في الإصابة بفيروس كورونا



الجمعة 07 يناير 2022 19:45



أعلنت السلطات الصحية في هولندا اليوم الجمعة عن تسجيل نحو 35 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة ، وحوالي 10 ألاف حالة إصابة أكثر من أعلى مستوى يومى سابق للإصابات شهدته البلاد.

ويزيد عدد الإصابات الذي أعلنته السلطات اليوم الجمعة بنحو 10 ألاف من إجمالي عدد الإصابات في اليوم السابق ، مما يشير إلى أن الفيروس ينتشر على الرغم من إجراءات الإغلاق الصارمة.

تلقي السلطات باللوم على الطبيعة الأكثر قابلية للانتقال لمتحور أوميكرون، والذي يتفشي حاليا في هولندا.

أشارت السلطات إلى أن عدد الإصابات المرتفع اليوم الجمعة يرتبط بشكل جزئي بحدوث اضطراب فني في جدولة البيانات في اليوم السابق ، لكنها لاحظت أيضا ارتفاعا بنسبة 63 % في متوسط الإصابات الأسبوعية بفيروس كورونا.

أعرب خبراء الصحة عن القلق من أن عدد المرضى في المستشفيات بصدد الارتفاع.

من المرتقب خلال الأسبوع المقبل، اتخاذ قرار بشأن تمديد حالة الإغلاق الحالية أو تخفيفها.