الأمم المتحدة: 103 إصابات بفيروس كورونا بين موظفي المنظمة في جنيف منذ نوفمبر

قالت المتحدثة باسم المقر الأوروبي للأمم المتحدة، أليساندرا فيلوتشي، إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بين موظفي المنظمة في جنيف منذ نوفمبر الماضي بلغ 103 حالات ليبلغ إجمالي عدد الإصابات بين الموظفين منذ ظهور الوباء إلى 441 حالة.

من ناحيته، كشف المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق جساريفيتش، عن أن الرسالة الرئيسية للمنظمة في الوقت الحالي الذي يشهد ارتفاعًا كبيرًا في أعداد الإصابة بفيروس كورونا، تؤكد أنه حتى لو ثبت أن متحور أوميكرون يسبب أعراضًا أقل خطورة إلا أنه لا يجب وصفها بأنها معتدلة وذلك نظرًا للعدد الهائل لحالات الإصابة والذي يمكن أن يثقل كاهل النظام الصحي.

وأشار إلى أنه يبدو أن اللقاحات المتاحة فعالة في الوقاية من المرض الشديد بالفيروس، وذلك حتى مع المتحور الجديد؛ ولهذا تنصح المنظمة بالحصول عليها.