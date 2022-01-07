وصف الفنان علاء مرسي، نفسه بأنّه الفنان الموهوب الموهوم، وقال إنّه لم يحصل على حظه.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "نصف الكلام" الذي تُقدمه الإعلامية راغدة شلهوب على شاشة "النهار": "كنت شايف الحياة ممكن تبقى وردي.. أنا مظلوم من نفسي من الآخرين ومن الأقربين، أتمنى ربنا ما يحوجنيش لحد".



وأشار مرسي، إلى أنّه فقد الأمل في بعض الفترات، غير أنّه أكّد أنّه لا يزال مؤمنًا بأن خيرًا في انتظاره.



وتابع: "أكيد ربنا شايلي حاجة ممكن تتم وأنا حي أو في العالم الآخر.. أنا أؤمن بالغيب لكني أخاف منه.. أؤمن إن ربنا هيقف جنبي بالطبطبة.. أكيد هاخد هدية من ربنا".



وأكمل: "أنا على طول مديون وعليا أقساط رغم إني من المستورين.. لكن الدين مش فلوس بس.. فيه حاجات معنوية وده دين أفظع من الفلوس".