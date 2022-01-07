عبد المنعم سعيد عن كلمة الرئيس السيسي في الكاتدرائية: تثير شعورًا برعشة داخلية

أشاد الكاتب والمفكر عبد المنعم سعيد، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكاتدرائية العاصمة الإدارية لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

وخلال لقائه ببرنامج "نظرة" الذي يُقدمه الإعلامي حمدي رزق على شاشة "صدى البلد"، مساء الخميس، وصف سعيد الكلمة التي ألقاها الرئيس بأنها مؤثرة، وتثير الشعور برعشة داخلية.

وقال: "الرئيس مستمر في تقليد معين ومحبب لدى جميع المصريين، وهذا الأمر أزاح غمة كبيرة من الدولة كوطن ودولة ونظام سياسي وشعب يؤمن بفكرة العيش المشترك".

وأضاف أنّ كلمة الرئيس لا تعتلق بالمصطلحات فقط لكن التعبيرات الجسدية كانت لها دلالة كبيرة، مؤكّدًا أن الأجواء كانت سعيدة للغاية.

وفي وقت سابق من الخميس، زار الرئيس السيسي كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية لتقديم التهنئة للأقباط بحلول عيد الميلاد، وألقى كلمة مقتضبة أكّد فيها أنّ مصر تتجه نحو الجمهورية الجديدة بلا أي تمييز أو تفرقة بين طرفي الأمة.