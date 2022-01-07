جمعية المستشفيات الألمانية تطالب بتقليص البيروقراطية لمواجهة موجة أوميكرون

في ضوء الارتفاع السريع في عدد الإصابات بفيروس كورونا، طالبت جمعية المستشفيات الألمانية بتقليص حجم الإجراءات البيروقراطية لتيسير مواجهة المرض فيما أسمته "الإغلاق البيروقراطي".

وقال جيرالد جاس رئيس الجمعية لشبكة التحرير الألمانية التي تضم أكبر الصحف الألمانية اليوم الجمعة: "يجب تقديم الوثائق الضرورية فقط للهيئات الطبية خلال النصف الأول من هذا العام، حتى يكون هناك مزيد من الوقت لتقديم الرعاية الطبية".

إضافة إلى ذلك وبسبب الوضع المتوتر في المستشفيات دعا جاس إلى تعليق جميع متطلبات هيكلة العاملين بالمستشفيات.

ووصفت شركات التأمين الصحي الرسمية المطالبة بـ "إغلاق البيروقراطية" بأنه خطأ خطير.

وقالت شتيفاني شتوف-أنيس عضو مجلس إدارة الرابطة الوطنية لصناديق التأمين الصحي الرسمية اليوم الجمعة إنه حتى لا تتم إدارة الأزمة في وقت الوباء بشكل أعمى، فإن ألمانيا بحاجة إلى أرقام آنية وبيانات مفصلة عن حالة انتشار المرض.

وأضافت أن ذلك يشمل أيضا الحالات المتواجدة في المستشفى وأطقم التمريض المتوفرة في أقسامها، "وأي شخص يلغي متطلبات الإبلاغ هنا يعرض المرضى للخطر".

وذكر جاس أنه سيكون هناك تغيب للموظفين بسبب ارتفاع عدد الإصابات، ومن خلال إلغاء الحد الأدنى من عدد الموظفين والمتطلبات الأخرى يمكن تجنب الاضطرار إلى إغلاق أقسام بالمستشفيات.

كما طالب جاس بأن تضطلع حكومات الولايات الألمانية بمهمة تنسيق موظفي الدعم الإضافي لرعاية المرضى.

وأضاف قائلا: "لاينبغي على كل مستشفى أن يفعل ذلك بنفسه ولا يستطيع"، وبدلا من ذلك "ينبغي على كل ولاية اتحادية أن تنشئ مكتب تنسيق مركزيا في أراضيها"، مبينا أن هذه الطريقة ستتيح إيصال المساعدة فعليا إلى مستحقيها.