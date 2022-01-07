أكد محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن المجلس الجديد يريد مصلحة الكرة المصرية، مشيرًا إلى أن الهدف حاليا هو ظهور المنتخب الوطني بشكل مميز في كأس الأمم والتتويج باللقب.

وقال بركات، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "المحور": "الانتخابات مرحلة وانتهت، يهمنا أن نظهر جيدًا في كأس أمم إفريقيا، خاصة أن الكل ينتظر المنتخب بقوة في البطولة، وجودي مع منتخب مصر لمدة سنتين أكسبني المزيد من الخبرات".

وشدد: "لا نبحث عن الاستعراض ولا أعتقد أنني سأترشح مجددًا للانتخابات المقبلة باتحاد الكرة".

وحول مصير البرتغالي فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة، نوه: "ستكون هناك جلسة مع فينجادا خلال اليومين المقبلين أنا وحازم إمام وسنرى خططه وتطلعاته للتطوير في الفترة المقبلة، يجب أن نسمع منه بشكل جيد، لماذا لا يظهر للناس".

واسترسل: "أشكر الجمعية العمومية لاتحاد الكرة وانتخاب مجلس جديد وإنهاء عصر اللجان المؤقتة، سنحاول بقدر المستطاع نفعل أفضل شيء، أشكر القائمة المنافسة برئاسة محمد إبراهيم سالم ولها كل التقدير على خوضها الانتخابات".

واختتم: "بقدر الإمكان نريد أن نحقق أفضل شيء لكل من وثق في قائمتنا، هناك بعض القرارات الخاصة بمصلحة الكرة المصرية قد تتعارض مع الأندية ولكن بقدر المستطاع نحاول تحقيق أفضل شيء بالنسبة لجميع الأطراف".