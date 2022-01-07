 القوات الخاصة الأمريكية تعتزم تأسيس مقر قيادة جديد في ألبانيا - بوابة الشروق
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القوات الخاصة الأمريكية تعتزم تأسيس مقر قيادة جديد في ألبانيا

د ب أ
نشر في: الجمعة 7 يناير 2022 - 5:11 م | آخر تحديث: الجمعة 7 يناير 2022 - 5:11 م

يعتزم الجيش الأمريكي تأسيس مقر قيادة إقليمي في ألبانيا لنشر قوات أمريكية خاصة في البلقان، حسبما ذكرت قيادة قوات العمليات الخاصة من مقرها بشتوتجارت اليوم الجمعة.

وقالت قيادة العمليات الخاصة عبر صفحتها على موقع فيسبوك: "سيتيح موقع المقر المتقدم في ألبانيا التشغيل البيني مع حلفائنا الألبان، وإمكانية الوصول المهم إلى مراكز المواصلات في البلقان، بالإضافة إلى المزيد من المرونة اللوجيستية".

وذكر الميجور جنرال ديفيد إتش تابور، قائد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية في أوروبا: "إن القدرة على التنقل والتدريب السريع في البلقان في ظل التنسيق الوثيق مع قوات أخرى حليفة وشريكة جعلت من ألبانيا أفضل موقع لهذا المسعى".

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